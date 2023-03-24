TDP’den nefret suçlarıyla ilgili hükümete çağrı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), nefret suçlarına caydırıcılık getirmek ve farklı addedilen gruplara güvence sunmak için hükümete adım atma çağrısında bulundu.



TDP’den yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da “nefret söylemi ve LGBT+ bireye saldırı” olayı yaşandığı belirtilerek, bu tür suçların başta LGBT+ bireyler olmak üzere birçok “farklı” addedilen kişi ya da gruplara karşı yapılabileceğini ve bunun ancak gelişmemiş toplumlarda sürekli hale gelebileceğini kaydetti.

Açıklamada, “Hükümetlerin ve yetkililerin bu suçlara karşı durduklarına dair güçlü beyanatları ve yasa koyucuların da caydırıcı yasa yapmaları bu tür nefret suçlarının tekrar etmemesinde son derece önemli rol oynamaktadır” denildi.

2014 yılında Meclis’ten geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası’nın hala uygulamaya geçmediğine işaret edilen açıklamada, Yasanın sadece LGBT+ bireyler için değil aynı zamanda kadınlar, çocuklar ve tüm sözlü, psikolojik ya da fiziksel şiddete uğrayan ve toplum dışına itilmek istenen kesimlere güvence sağlayacak şekilde hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “TOCED’in Teşkilat Yasası’nın öngördüğü ve gerek poliste gerek hastanelerde kurulması gereken birimler, oluşturulması gereken teşkilat yapısı bir an önce hataya geçmelidir. En geri kalmış toplumlarda dahi kabul edilmeyen nefret suçlarının ülkemizde daha fazla mağdur yaratmasına izin verilmemelidir” denildi.