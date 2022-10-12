TKÖD’den yabancı uyruklu öğrencilere “Trafik Oryantasyon Eğitimi”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Oryantasyon Günleri kapsamında Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilere “Trafik Oryantasyon Eğitimi” verdi.
TKÖD’den yapılan açıklamaya göre, trafik eğitmeni Nesil Garanti Özön tarafından verilen İngilizce eğitimde, ülke trafiği, kural ve yasalar ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Avcı, ülke trafiğini ve kurallarını tanıtmanın önemli olduğunu vurguladı.
Oryantasyon eğitimlerinde, kullanılan emniyet kemeri simülatörüne ilgi büyük olurken, katılımcılar kaza anında çarpma ve savrulma hissini güvenli ortamda yaşayarak, emniyet kemerinin önemini anladı.