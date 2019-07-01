Toplantıya ara veren Tatar ve Özersay, komutanlarla birlikte basına açıklama yaptı

Başbakan Ersin Tatar, S-200 füzesinin bir parçasının Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştüğünü ve tahribat yarattığını söyleyerek, herhangi bir zehirli gaz veya kimyasal maddenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Tatar, füzenin İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle bir kaza sonucu ülkeye düştüğünü belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sağlık açısından panik yapacak bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yaparak, başta Suriye rejimi olmak üzere İsrail ve diğer bölge ülkelerini, komşu ülkelerdeki can ve mal güvenliğini dikkate alarak bu konularda gerekli tedbirleri almaya davet etti.

Bakanlar Kurulu toplantısına ara veren Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan ile birlikte basına açıklama yaptı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, akşam geç saatlerde S-200 füzesinin parçalarının KKTC Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştüğünü ve tahribat yarattığını belirtti.

Tatar, akşam geç saatlerde devlet yetkililerin incelemelerde bulunduklarını, kendisinin de sabah saatlerinde komutanlarla birlikte inceleme yaptığını dile getirdi.

Olayın detaylarının Ankara’ya Genelkurmay Başkanlığı’na iletildiğini, orada da detaylı inceleme yapıldığını kaydeden Tatar, “Ankara’da yapılan incelemelerde ve KTBK ve GKK komutanlarının bize verdiği bilgilere göre bu kesin olmamakla birlikte İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle bir aksilik, bir kaza ile raydan çıkması ve buralara intikal etmesidir” dedi.

“ZEHİRLİ GAZ VEYA KİMYASAL MADDE SÖZ KONUSU DEĞİL”

Herhangi bir zehirli gaz veya kimyasal maddenin söz konusu olmadığını, bunun Genelkurmay’dan da teyit edildiğini söyleyen Tatar, “Halkımızın bu bakımdan müsterih olmasını paylaşmak istiyorum. Bunun yakın zamanda tekrarlanacağı veya bölgemizin risk altında olduğu yönünde abartılmaması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Tatar, Bakanlar Kurulu’na katılarak, bilgi paylaşan komutanlara teşekkür etti.

ÖZERSAY: “SURİYE’DEN KAZA SONUCU BURAYA DÜŞTÜĞÜ ANLAŞILIYOR”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sabaha doğru ülkede bulunan bazı yabancı büyükelçilerle yaptığı temaslar sonucunda gelen bilgilerin, ülkedeki yetkililerin saptamalarıyla örtüştüğünü söyledi.

Özersay, “Dün akşam İsrail’den yapılan yoğun saldırılar karşısında Suriye’nin bataryalarını bir serbest atış şeklinde, kontrolsüz ve yoğun bir biçimde yönlendirmesiyle birlikte kaza sonucunda bir füzenin buraya düştüğü anlaşılmaktadır. Bilgiler örtüşmektedir” diye konuştu.

Özersay, Temmuz 2018’de Gaziantep bölgesine benzer nitelikte bir cisim düştüğünü dile getirerek, bu cisim üzerindeki yazı ve bilgilerin dün akşam ülkeye düşen füze parçasındaki bilgi ve yazılarla birebir örtüştüğünü de bildirdi.

“TABİ Kİ ÖNEMLİ AMA PANİK YAPMAYI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK”

İlk yapılan değerlendirmelerin bunun NATO sistemi içinde SA-5 modeli denilen Rusya sistemi içinde S-200 olarak isimlendirilen bir füze kalıntısı olduğunu gösterdiğini dile getiren Özersay, “Bu tabii ki önemli bir olaydır ama panik yapmayı gerektirecek bir durum yoktur. Kuşkusuz başta Suriye rejimi olmak üzere İsrail ve diğer bölge ülkelerini komşu ülkelerdeki can ve mal güvenliğini dikkate alarak bu konularda gerekli tedbirleri almaya ve herkesi sakin bir biçimde davranmaya davet ediyoruz” dedi.

GENELKURMAY’A GÖRE DE İSTİSNAİ BİR DURUM

Sağlık açısından panik yapacak bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Özersay, TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı görüşmede de Güler’in panik yapacak bir durum olmadığını, istisnai bir durumun yaşandığını, kazayla bu durumun yaşanmış olabileceğini teyit ettiğini belirtti.