Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Genel Kuruluna katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Töre, Birlik üyelerinin birçok sorunu olduğunu bildiklerini ifade ederek devlet yöneticilerinin bu sorunları imkanlar içerinde çözmenim görevi olduğunu dile getirdi.

Ülkede yollarda yaşanan sıkıntılar olmasına karşın Anavatan Türkiye’nin desteği ile sürüş standartlarına uygun çok güzel yollar da yapıldığını anımsatan Töre, geçmişten bugüne çok önemli mesafeler katedildiğini kaydetti.

Töre, gemi taşımacılığında da bazı sorunların olduğunun bilindiğini söyleyerek, Birlik üyelerinin ülkede çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bütün sorunlara rağmen hizmete devam edilmesini ve bu konuda köklü şirketlerin babadan oğula geçerek devam etmesini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Töre, alın terine her zaman saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Töre, 1974 öncesinden örnekler vererek kalabalık köylerde bile araç sayısının beşi geçmediğini kaydetti ve bugün gelinen noktada eksiklikler olmasına rağmen ulaşım konusunda bir çok mesafe katedildiğinin görüldüğüne dikkati çekti.

Töre, araç sayısı çoğalınca verilen hizmetlerin de ona göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Töre, yollarımızın her alanda güvenli olması gerektiğini, Anavatan Türkiye’nin de katkılarıyla bütün bu sorunların üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.

Başkan Töre, Genel Kurulun iyi geçmesini dileyerek Birliğe hizmet eden eski Yönetim kuruluna teşekkür etti ve yeni seçilecek Yönetime de başarılar temenni etti.

Konuşmaların ardından Birliğe uzun yıllar hizmet etmiş bazı üyeler Başkan Töre tarafından hizmet plaketleri verildi.