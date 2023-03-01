Töre, TBK Gaziler Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’nden bir heyet ile bir araya geldi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, Türk Milletinin zor ve acı dolu günler geçirdiğini ifade ederek, deprem nedeniyle oluşan durumun halkın tümünü büyük bir mateme soktuğunu söyledi.

“Gencecik evlatlarımız başta olmak üzere Kıbrıslı Türklerin de depremde hayatını kaybetmesinin toplumumuzda büyük bir yara oluşturduğunu” ifade eden Töre, hayatını kaybeden vatandaşlar anısını layıkıyla yaşatmanın görevleri olduğunu belirtti.

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu ve yaraların en kısa sürede sarılacağına olan inancı olduğunu kaydeden Töre, zor günlerin anlamını gazilerin çok iyi bildiklerini dile getirdi ve “Tıpkı sizlerin verdiği mücadele gibi büyük Türk milleti olarak acılarımızı içimizde taşıyıp bu zor günlerin üstesinden el birliği ile geleceğiz” dedi.

Kabulde Meclis İdari Amiri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün yanı sıra Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.