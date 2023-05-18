Trafik denetimlerinde 285 sürücü rapor edildi, 50 araç trafikten men edildi, 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, 1344 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 sürücü tutuklandı.

POlisten verilen bilgiye göre, sürücülerin 123’ü belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan toplam 285 araç sürücü çeşitli trafik suçlardan rapor edildi.

27’si seyüsefer ruhsatsız, 5’sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 7’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere, toplam 50 araç ise trafikten men edildi.

-Müstahdem Tarafından Hırsızlık

Öte yandan, çalıştığı işyeri adına teslim ettiği ürüne karşılık temin ettiği 2 bin 300 Euro'yu çalan bir kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 13 Mayıs'ta, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan D.P.(E-35)’nin, iş yeri adına GKRY bölgesine götürüp teslim ettiği ürünlere karşılık temin ettiği 2 bin 300 Euro parayı, iş yerine teslim etmeyip zimmetine geçirerek çaldığı tespit edildi. Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Yetkili Makamdan İzinsiz Alkollü İçki Satmak

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence yerinde polis tarafından yapılan kontrolde ise, işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Diğer yandan dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yangın

Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde dün, Mert Dilsel yönetimindeki HS 306 plakalı kamyonet araç seyir halinde olduğu sırada, meydana gelen yangın sonucu, aracın arkasında bulunan 45 metrelik havuz hortumu, 100 havuz lambası, 5 havuz merdiveni, 100 havuz basma nozulu tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı aracın arka cam lastiği ile kasa demirlerinin boyası zarar gördü.