Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Onuruna Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Öğle Yemeği Verdi

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AKP Milletvekili Orhan Erdem, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi onuruna Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) öğle yemeği verdi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite üyesi UBP Milletvekililleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile birlikte KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve 3. Sekreter/ Muavin Konsolos Enver Ethemer de yemekte hazır bulundu.



Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, heyetin onuruna verdiği yemekte bir de konuşma yaptı. Orhan Erdem, KKTC Heyeti’ni TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti “KKTC heyetlerini burada üç devlet bir millet olarak görmekten mutluyuz” sözleri ile dile getirdi. Orhan Erdem devamla, “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci üye statüsünün yükseleceğini de umuyoruz” diye konuştu.Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de konuşmasında TBMM’de bulunmaktan duyduğu memnuniyetini “kendimizi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz” sözleriyle dile getirdi. Yasemi Öztürk, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelik statüsü elde etmesine de değinerek desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini iletti. Öztürk devamla, “bu bir başlangıçtı. Arkasının da mutlaka geleceğine dair inancım tamdır” diye konuştu.