Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinden kamu görevlisi Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.

Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah adadan ayrılan Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Rahvancıoğlu'nun Ankara’ya girişi engellendi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre heyet “Kıbrıs Türk halkının yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’deki sosyalist çevrelere aktarmayı ve ilişkiler geliştirmek” hedefiyle Ankara ziyareti gerçekleştirmişti.

Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kıbrıs’a gelecek olan bir uçakla gün içinde adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili ilk değerlendirmede bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan “Baskılar ne bizleri yıldıracak ne de bir adım geri atmamızı sağlayacaktır” dedi.

Kaynak: Yenidüzen

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 09:43