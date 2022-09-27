Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinden kamu görevlisi Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.
Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah adadan ayrılan Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Rahvancıoğlu'nun Ankara’ya girişi engellendi.
Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kıbrıs’a gelecek olan bir uçakla gün içinde adaya geri gönderilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili ilk değerlendirmede bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan “Baskılar ne bizleri yıldıracak ne de bir adım geri atmamızı sağlayacaktır” dedi.
Kaynak: YenidüzenGüncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 09:43