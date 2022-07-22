Tuzla şehitleri yarın anılıyor

Tuzla köyünde 1956-1974 yılları arasında şehit düşen 21 Kıbrıslı Türk, yarın Tuzla Şehitlik Anıtı’nda törenle anılıyor.

Saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve ardından saygı atışı yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşma yapacağı törende, din görevlileri tarafından şehitler için dua edilecek.

Arter: “Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Tuzla şehitlerini anma günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bugünkü huzur ve güvenin aziz şehitler ve kahraman gaziler sayesinde sağlandığını vurguladı.

Ater, Kıbrıs Türk halkının 1974 Mutlu Barış Harekatıyla özgürlüğüne kavuştuğuna işaret ederek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gençlere güvenli bir gelecek hazırlamak görevimizdir” dedi.

İsmail Arter, toplumsal direnişte, 1956-1974 yılları arasında Tuzla köyünde şehit verilen 21 şehidi rahmetle andı.