Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da kaldıkları ikametgahta aralarında çıkan tartışma sonucu Pascal Kounchou Wawoue’yi darp ettiği sırada göğsünden iterek cam bardağın üzerine düşüp baş ve kulak kısmından yaralanmasına sebep olan U.J.O (E-31) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası, Wawoue kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis’te gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip Kulak Burun Boğaz Servisi’nde müşahede altına alındı.

MUTLUYAKA’DAKİ YANGINLA İLİGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Mutluyaka Ağıllar Bölgesi’nde 23 Temmuz tarihinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen ileri soruşturmada yangını D.Ö.’nün (E-49) kasten çıkardığı tespit edilerek, bahse konu şahıs tutuklandı.

Yangında, Tünay Abiç’e ait ağıl içerisinde muhafaza edilen 170 rulo balyanın tamamen yanarak zarar görmüştü.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 16 KİŞİ TEPİT EDİLDİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.