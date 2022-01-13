Ülkeden polisiye haberler

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı yaya 19 yaşındaki Firdevs Asya Koçak yoğun bakıma kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 18.30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Etem Uğurlu (E-47) yönetimindeki TRZ 623 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Firdevs Asya Koçak’a (K-19) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Koçak’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

LEFKOŞA VE ALSANCAK’TA HIRSIZLIK: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da aralık ayında meydana gelen hırsızlıkla ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında, dün, 21 yaşında bir erkek şahıs tutuklandı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yağmur sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinden, araç sahibine ait çantada muhafaza edilmekte olan 7000 STG ile 255 TL nakit para ve KKTC pasaportu çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.S. (E-21) dün tespit edilerek tutuklandı.Öte yandan, 9 Ocak’ta, saat 09.40 sıralarında, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, çekiliş standı üzerinde bulunan 1650 TL değerindeki tablet bilgisayarın çalındığı ve yürütülen polis soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.A.A.Y.’nin (E-30) dün tespit edilerek tutukladığı da belirtildi.LEFKOŞA’DA EV AÇMA VE HIRSIZLIKLefkoşa’da 6 Ocak’ta meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayına ilişkin olarak 21 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.Polisten verilen bilgiye göre, 6 Ocak tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Tekin Yurdabak caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahın penceresi açılıp içeriye girildi ve içerisinden; bir adet araç kontak anahtarı çalındı.Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-21), dün, tespit edilerek tutuklandı.