Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa ve Gönyeli’de dün iki kişi kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis, saat 09.30 sıralarında, Lefkoşa’da şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde ve el çantasında yapılan aramada yaklaşık 12 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunan O.E.A.’nın (E-24) tutuklandığını açıkladı.

Gönyeli’de ise saat 11.00 sıralarında evinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan C.C.A.(E-30) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU, KULLANMA, PATLAYICI MADDE TASARRUFU, KULLANMA

Gönyeli’de faaliyet gösteren Avcılık Atıcılık Federasyonu’na ait atış poligonunda, KKTC vatandaşı olmayan ve atıcılık sporcu lisansı bulunmayan bir şahsa tabancayla atış yaptırdığı tespit edilen M.P.(E-58) ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.R.(E-31) tutuklandı.



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