Ülkeden polisiye haberler

Arapköy’de sakin 70 yaşındaki Brian Arnold dün evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00 sıralarında bulunan Arnold’un vücudunda doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Arnold’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDEN 60 ADET ASMA TAVAN PROFİLİNİ ÇALDILAR

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Önder Alçı Dekorasyon isimli iş yerinde çalışan R.H.(E-32) ve A.A.’nın (E-42), dün saat 12.00 sıralarında iş yerine ait çeşitli ebatlarda toplam 60 adet asma tavan profilini çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.