Ülkeden polisiye haberler

İskele’de, Şehit Necmi Ali Sokak üzerinde bugün saat 00.30 sıralarında İ.H.(E-40) ve İbrahim Bayoğlu arasında yaşanan tartışma sonucunda, İbrahim Bayoğlu’nun burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, İ.H.'nin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

- İskele’de yangın

İskele’de, Şehit Davut Sadık sokak üzerinde bugün saat 3.30 sıralarında Dilek Akançay’a ait konutun bahçesinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangının “spiral sinek kovar közünün koltuk üzerine düşmesi sonucu” meydana geldiği tahmin ediliyor. Yangın sonucunda, 5 adet koltuk, 6 metre plastik su tesisatı ve 2 adet mutfak tüpü yanarak, zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

- Sahte para tespit edildi..2 tutuklu

Polis Basın Subaylığı, bugün 00.30 sıralarında Lefkoşa’da bulunan bir kumarhane içerisinde, S.Z.(E-36) ve K.M.'nin (E-37) tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan 51 adet ABD doları tespit edildiğini duyurdu.

400 dolarını konu işletmeye verip tedavüle sürdükleri tespit edilen bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.