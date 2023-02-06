Üstel mesaj yayınladı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de meydana gelen deprem ve can kayıpları nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ülkemizde bir yıkıma neden olmasa da Türkiye’nin birden çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğuna üzülerek şahitlik ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm kurumlarımızla birlikte Türkiye’mizin ihtiyaç duyduğu her noktada bulunmaya ve elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazırız ve bu konuda gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız.

Milletçe, birbirimize destek olarak bu felaketi de hep birlikte aşacağız.

Halkımıza ve Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.”