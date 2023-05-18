Varol: "YÖDAK Başkanı Avcı'nın atanmasıyla ilgili şikayet konusu Ombudsman'ın yetkisi dışındadır"

Varol: "YÖDAK Başkanı Avcı'nın atanmasıyla ilgili şikayet konusu Ombudsman'ın yetkisi dışındadır"
banner94
banner90

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, dönemin Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in 26 Temmuz 2021 tarihli , Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkanlığı’na Turgay Avcı’yı atamasının yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı hususunun soruşturulması talebine yanıt vererek, şikayet konusunun Ombudsman'ın yetkisi dışında olduğunu açıkladı.

banner91
Varol, yazılı açıklamasında, ilgili yasaya göre YÖDAK Başkanının, Cumhurbaşkanı tarafından atandığını kaydederek, “Başka bir deyişle, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı’nın atanması, ilgili yasa uyarınca Cumhurbaşkanı’nın uhdesindedir” dedi.

Varol, yasa gereği şikayet konusunun Cumhurbaşkanlığı makamına iletildiğini ve daireleri nezdindeki soruşturmanın sonuçlandırıldığını da ifade etti.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, 19 Mayıs nedeniyle...
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, 19 Mayıs nedeniyle...
  1. Kıbrıs
﻿