Yeni kabineye eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun sunduğu kabine listesinde, Sunat Atun dışında kimsenin değiştirilmemesinin, Faiz Sucuoğlunun acizliğini ortaya koyduğunu savundu.

Yaptığı açıklamada, “Bu kadar gürültüden sonra, adeta dağ fare doğurdu “ diyen İzzet İzcan, “halkı hükümetçilik oynayarak kandırmakla, hiçbir yere varılamayacağını” ileri sürdü.

“ Kendi kendinizi düşürdüğünüz bu utanılacak durumun ayıbı size aittir “ ifadelerini kullananan İzcan, iğneden ipliğe her şeye % 300 zam yapılırken, halkın alım gücünün gerilediğini, Kuzey Kıbrıs’ın , Afrika ülkelerinin gerisine taşındığını ve halkın açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini savundu.

“Elektrik, alkol ve diğer temel ihtiyaç maddelerine yapılan astronomik zamlar ne olacak ?” diye soran BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümete, “şov yapmaktan vazgeçmeleri” çağrısında bulundu.