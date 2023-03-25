Yeşilyurt’ta kaza: 1 kişi tutuklandı

Yeşilyurt’ta bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Onur Akgül (E-24) 173 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PL 460 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada, virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, telefon direğine çarptı ve takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Onur Akgül tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Kaza yapan aracın sürücüsü aranıyor

Lefkoşa’da ise bu sabah saat 03.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen meçhul sürücü yönetimindeki GG 929 plakalı salon araç ile Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu GG 929 plakalı araç sürücü kaza yerinden ayrıldı. Araç sürücüsü aranıyor. Soruşturma devam ediyor.