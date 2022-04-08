Zımba Operasyonunda bir kişi daha tutuklandı

Zımba Operasyonunda bir kişi daha tutuklandı
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “Zımba Operasyonu” kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan Zımba Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada F.T.T.(K-36), mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilerek tutuklandı.

F.T.T.’nin evinde yapılan aramada da içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon pres makinesi bulunarak emare olarak alındı.

Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan E.C.(K-28) ve T.N.M.’nin (K-31) valizlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

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