Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “Eurobarometre” anketi, Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun AB üyesi olmaktan memnun olduklarını ortaya koydu.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ı da kapsayan “Eurobarometre” anketine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, AB üyesi olmaktan memnun olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Haber göre, katılımcıların yüzde 70’i AB üyeliğinin kendi hayatlarına olumlu etkisi olduğu yorumunda bulunurken yüzde 41’lik bir kesim ise AB konusunda olumlu bir imaja sahip.

Katılımcıların yüzde 40’lık bölümü, AB’nin ülkenin güvenliğine ve barışın korunmasına, yüzde 30’luk bir kesim ise ekonomiye en çok katkı koyduğu yönünde görüş belirtirken, AB’ın genişlemesi konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine ise yüzde 52’lik bir çoğunluk, AB’ın genişlemesine karşı olduğunu dile getirdi.