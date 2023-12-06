Avrupa Parlamentosu (AP) “Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Raportörü” Isabel Santos’un kayıpların akıbetinin belirlenmesi için daha fazla iş birliği yapılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Avrupa Parlamentosu (AP) “Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Raportörü” Isabel Santos’un, Brüksel’de “Kıbrıslı” gazetecilerle birlikte basın toplantısında yaptığı açıklamada, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için daha fazla iş birliği yapılması ayrıca kayıplar konusunda bilgisi olanların bu bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi’ne vermesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Santos, kayıplarının akıbetini 50 yıldır bekleyen aileler, yakınları için bunun ağır bir yük olduğunu belirtti.

Santos, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin misyonunu yerine getirmesi misyonunu başarıyla yerine getirmesi için, yeni teknolojilerin ve metodoloji adaptasyonu için büyük bir maddi finansın da dahil olduğu koşulların iyileştirilmesinin ileriye götürülmesi gerektiğinden söz etti.

Askeri arşivlere erişimin de kolaylaştırılması gerektiğinden söz eden Santos, Avrupa Parlamentosu’nun, askeri arşivlere erişimin sağlanması konusunda Türkiye’nin ikna edilmesine müdahil olması ihtimalinden de söz etti.

Santos, ailelerin acılarına anlayış göstermeleri ve sorunun çözümü için iş birliğinde bulunması için müdahil taraflara da çağrı yaptı.