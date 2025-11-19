Sergen Özbay Dans Akademi öğrencileri, İtalya’da 15-20 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen IDO Dünya Dans Şampiyonası’ndan üç önemli dereceyle dönerek Kıbrıs’a büyük gurur yaşattı.

ÜÇ BÜYÜK DERECE

• Hüseyin Güney – Dünya 1.’si

Acro Dans kategorisindeki üstün performansıyla jüriyi etkileyen Hüseyin Güney, dünya şampiyonu oldu.

• Rüstem Ced – Dünya 2.’si

Kusursuz tekniği ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken Rüstem Ced, dünya ikinciliğini elde etti.

• İlem Hasret – Dünya 8.’si

44 sporcu arasından finale kalan İlem Hasret, güçlü duruşuyla dünya sekizinciliğini kazandı.

SERGEN ÖZBAY: “KIBRIS ADINA TARİHİ BİR BAŞARI”

Takımın baş antrenörü ve akademinin kurucusu Sergen Özbay, yarışma sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:”Öğrencilerim aylarca süren disiplinli bir çalışmanın ardından sahneye yalnızca yeteneklerini değil, emeklerini ve kalplerini koydular. Kıbrıs’ı dünya arenasında bu kadar güçlü temsil etmek hepimiz için gurur verici. Bu dereceler ülkemiz adına tarihi başarıdır “

Akademi, elde edilen bu başarıların ardından 8 Aralık 2026’da Polonya’da düzenlenecek Dünya Dans Şampiyonası için hazırlıklara başladığını açıkladı.