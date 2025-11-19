Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü ve iki ülke arasında “çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında” iş birliği anlaşması imzalandı.

Hasipoğlu, “Türkiye ile KKTC arasındaki bağ, sadece imzalanan protokollerle değil, tarihsel kökenimiz, ortak değerlerimiz ve karşılıklı dayanışmamızla pekişiyor.” diyerek, iş birliğinin yalnızca teknik bir adım değil, iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunun ve stratejik birlikteliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşmanın; her iki ülkenin iş gücü piyasası, sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatını etkileyecek bir nitelik taşıdığı belirtildi.

- "Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikte yeni dönem başlıyor”

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının daha önce yapılan tüm protokolleri birleştiren ve yeknesak hale getiren bir hükümetler arası iş birliği protokolü olduğu kaydedildi.

Anlaşmanın temel hedefinin iki ülke arasındaki çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında ilişkileri güçlendirerek ve geliştirmek olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmanın şu ana başlıkları kapsadığı ifade edildi:

“İstihdam politikalarının ve iş gücü piyasasının geliştirilmesi, ulusal meslek standartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi, sağlık sigortası ve sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması ve güçlendirilmesi ve uluslararası organizasyonlarda ortak tutumların belirlenmesi.”

- Ortak çalışma komisyonu kuruluyor

İki ülke arasındaki iş birliği sürecini daha etkin bir şekilde izlemek ve uygulamak amacıyla, anlaşma çerçevesinde uzun soluklu ve takvimli ilk kez bir Ortak Çalışma Komisyonu kurulmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Komisyon’un bir eylem planı hazırlayarak bu planı takvim ve program dâhilinde uygulayacağı kaydedildi.

Açıklamada, bugün yapılan görüşmelerde, “sigortalıların Türkiye’nin sağlık sisteminden yararlanma koşullarının düzenlenmesi, iş hijyeni laboratuvarlarının kurulması ve bu konuda teknik destek sağlanması, İŞBUL dijital iş piyasası sisteminin, İŞKUR modeline göre analiz edilerek eksik modüllerin belirlenmesi ve uyumlaştırılması ve yabancı iş gücü yönetimi için özel istihdam büroları modeli kurulması” konularının ele alındığı belirtildi.

- Hasipoğlu: “Bu anlaşma, kardeşliğimizin somut bir göstergesidir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkinin ekonomik ve iktisadi temellerin çok ötesinde yaşamsal bir manevi bağa dayandığını belirtti.

Hasipoğlu, “Bu bağ, sadece imzalanan protokollerle değil, tarihsel kökenimiz, ortak değerlerimiz ve karşılıklı dayanışmamızla pekişiyor.” diyerek, iş birliğinin yalnızca teknik bir adım değil, iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunun ve stratejik birlikteliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Bu anlaşma, Kıbrıs Türk emekçisinin daha güvenli, adil ve üretken bir çalışma hayatına kavuşması adına çok önemli bir adımdır.” diyen Hasipoğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece teknik bir standart değil, aynı zamanda KKTC’nin ekonomik bağımsızlığına ve toplumsal refahına yönelik stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

- “İlk kez çalışma hayatında kapsamlı iş birliği”

İmzalanan bu anlaşmayla ilk kez çalışma hayatı ve istihdam konusunda uzun süreli ve kapsamlı bir iş birliği kurulmuş olmasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Hasipoğlu, “Bugün, çalışma hayatımıza kazandırdığımız bu iş birliği anlaşması ile Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkiler sadece ekonomik değil, stratejik ve sosyal anlamda da çok daha güçlü bir temele oturuyor.” ifadelerine yer verdi.

Hasipoğlu, anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve ekibine teşekkürlerini ileterek, bu iş birliğinin her iki ülkenin vatandaşlarına daha müreffeh bir yaşam standardı sağlamak adına büyük katkı sunacağını dile getirdi.