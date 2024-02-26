Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Ankara’da düzenlenen Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) 1. Olağan Genel Kuruluna ve Memur-Sen'in 8. Türkiye Buluşmasına katıldı.

KIBTES’ten yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen’in liderliğinde, Türkiye merkezli kurulan ve 25 ülkeden 33 konfederasyonu bünyesinde barındırarak 30 milyonu aşkın emekçiyi temsil eden Uluslararası Emek Konfederasyonunun 1. Olağan Genel Kurulu, Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurula, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitim-Bir-Sen ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bazı uluslararası emek örgütlerinin temsilcileri, ILC üyesi konfederasyonların genel başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması ise Ankara Kızılcahamam’da yapıldı. Etkinliğe, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, Uluslararası Emek Konfederasyonu üyesi emek örgütü liderleri, il temsilcileri, şube başkanları ve davetliler katıldı.