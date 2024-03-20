Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, sahte diploma krizinde hukuki sürecin ivedilikle tamamlanması ve suç işleyenlerin cezalandırılması talebinde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Turgut, sahtekârlıkla hazırlanmış herhangi bir diplomayı talep eden, sahte olduğunu bilmesine rağmen kendisine önerildiğinde almayı kabul eden ve bu diplomaları düzenleyip verenlerin suç işlediğini belirtti.

Adli süreç devam ederken yasa değiştirmeye tevessül etmenin hukuksuzluk olduğunu kaydeden Turgut, “Temiz toplum adına bu sürecin yargıda sonuna kadar gidilmesini ve sonuçlanmasını talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki görev ve sorumluluklarını titiz bir şekilde yerine getirmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.