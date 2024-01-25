K.K.T.C. Kickboks ve Muaythai Federasyon’u 18. Olağan Genel Kurul'u Yapıldı.

Yeni Federasyon Başkanı Ümit Nusret oldu.

Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Federasyona üye derneklerin katılımı ile gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor aklandı, Faaliyet Programı onaylandı ve yapılan Başkanlık seçiminde yeni Federasyon Başkanı Ümit NUSRET oldu.

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu'nun 18. Olağan Mali Genel Kurulu 20 Ocak 2024, Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında, Federasyona üye 7 derneğin katılımı ile Lefkoşa'da Atatürk Sporcu Merkezi'nde yapıldı.

Genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Sırası ile 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Mali Raporu okunarak oy birliği ile aklandı. 2024 Faaliyet Programı okunarak oy birliği ile onaylandı. Yapılan Federasyon Bakanlığı seçiminde tek aday olan Federasyon Başkan Yardımcısı Ümit NUSRET oy birliği ile seçilerek yeni Federasyon Başkanı oldu.

Dilek ve temenniler ile devam eden Genel Kurulda Federasyona bu güne kadar yaptıkları katkılardan dolayı Kaya EMİROĞLU ve Okan KARADEMİR teşekkür plaketi ile ödüllendirilmeye layık görüldüler.

Genel Kurul sonunda Yeni Federasyon Başkanı Ümit NUSRET, Kurucu Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL’e bu güne kadar Federasyon için yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti ve bundan sonraki yaşamında başarılar diledi. Kurucu Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL yaptığı konuşmada Federasyonun kurulduğu 2005 yılından günümüze camia olarak büyük işler başardıklarını dile getirerek ihtiyaç duyulduğunda her zaman yardıma hazır olduğunu söyleyerek, yeni başkan ve yönetim Kuruluna başarılar diledi.