Mine Okur'un Kıbrıs’ın Arkaik Dönemi'nden esinlenen figür ve anlatılarıyla Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde kurulan “Arkaik Sezgi Sergisi" sona erdi.

Sergi küratörü Ayhatun Ateşin'den verilen bilgiye göre, “Arkaik Sezgi” Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirildi.

Ayhatun Ateşin, sergi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arkaik olanın yalnızca tekrar edilmesi değil, yeniden sezilmesiyle kurulan bu yolculuk, eserlerin ve taşıdığı kültürel hafızanın izinde devam ediyor." dedi.