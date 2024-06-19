Lefkoşa’da dün 16.45 sıralarında, Andrulla Teodoru (K-51), 98 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KRS 596 plakalı salon araçla Ledra Palas trafik ışıklarına geldiğinde trafik ışıklarına riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru seyreden Coşkun Gürel (E-34) yönetimindeki VM 119 plakalı salon araca çarptı.

Polis açıklamasında kaza sonucu yaralanan olmadığı ve KRS 596 plakalı araç sürücüsü Androulla Teodoru’nun tutuklandığı belirtildi.

-Güzelyurt’ta trafik kazası…

Güzelyurt'ta İsmet Talaş (E-34), 158 mlgr alkol tesiri altında, Şht. Ahmet Beyaz Sokak'ta SN 461 plakalı araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, yolun sağından çıkarak bir evin bahçe kapısına çarpıp yoluna devam eden araç, garajın demir ayaklarına ve evin balkon korkuluklarına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-Trafik denetimlerinde 244 sürücü rapor edildi

Bu arada, KKTC genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 244 trafik suçunun rapor edildiği bildirildi.

Denetimlerde 1 sürücü tutuklanırken ve 42 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının 139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 38’i alkollü içki tesiri altında, 11’i emniyet kemeri takmadan, 6’sı sigortasız, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 41’i diğer trafik suçlarından oluştu.