 Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, yazdığı bir makaleden dolayı hakkında açılan dava nedeniyle bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Telsim’in Dilek Ağacı Projesi bu yıl Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlendi Telsim’in Dilek Ağacı Projesi bu yıl Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlendi

Ali Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basına açıklama yaparak, davanın 24 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.

“Geçen defa bulunduğumuz noktayla hemen hemen aynı noktadayız” diyen Esendağlı, Savcılık nezdinde yazının mahiyetinin ithamnamedeki suçu oluşturmadığı argümanlarıyla ilgili görüşmenin devam ettiğini, bu görüşmelerin sonuçlanması için mahkemenin davayı ertelediğini belirtti.