Lefkoşa, sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Lefkoşa sakinlerinden, çevresinde saygı ve sevgiyle anılan Kıvanç Aktuğ hayatını kaybetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin KKTC Ofisi’nde görev yapan Kıvanç Aktuğ’un vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Kıvanç Aktuğ, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Aktuğ’un vefatı Lefkoşa’da derin üzüntü yaratırken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajları iletildi.