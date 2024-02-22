KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü dolayısıyla bugün Kız İzci Vefa Günü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Derneğin Onursal Başkanı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da katılarak konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır ve Girne bölgesi izci lideri Kumru Kiremitcioğlu konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, vefanın önemine değindiği konuşmasında, Dernek bünyesinde çalışan, izciliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Çocuklarını izciliğe teşvik eden ailelere de teşekkür eden Tatar, “İzcilik ancak onların katılımıyla çoğalabilir, gelişebilir” dedi.

Ailelere çocuklarını izciliğe teşvik etmeleri çağrısında bulunan Tatar, izciliğin çocukların çevre ve doğa bilinci geliştirmesine katkı koyduğunu, doğayı korumayı öğrettiğini söyledi.

Derneğin uluslararası faaliyetlerinin önemine de vurgu yapan Tatar, Derneğe, KKTC’nin adını yurt dışında duyurdukları için teşekkür etti.

-Bahadır

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır, izciliğin köklerinin sağlam olması halinde geleceğin de parlak ve köklü olacağını söyleyerek, izciliği bugüne taşıyanlara teşekkür etti.

Kız İzci Vefa Günü etkinliğinin ilkinin bugün yapıldığını dile getiren Bahadır, etkinliğin diğer bölgelerde de düzenleneceğini kaydetti.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu'na üye olduklarını söyleyen Bahadır, “Avrupa’da izcilik yapacak vizyon, koordinasyon ve donanıma sahip olduğumuzu kanıtladık” dedi.

- Kiremitçioğlu

Girne bölgesi izci lideri Kumru Kiremitçioğlu, Kız İzci Vefa Günü etkinliğinin bugün Girne bölgesi için düzenlendiğini, ileriki günlerde diğer bölgelere yönelik yapılacağını söyledi.

İzcilerin topluma kazandırdığı eserlerin, okul, hastane ve parklarda görülebildiğini dile getiren Kiremitçioğlu, “Sizlere koyduğunuz bu katkılar için teşekkür ederiz” dedi.

Kiremitçioğlu, izcilik ateşinin hiç sönmemesi, yardımlaşma, sevgi ve saygının hiç bitmemesi temennisinde bulundu.