Kıbrıs Türk Kızılay, kan stoklarının kritik seviyede olduğunu duyurarak, vatandaşları kan bağışına çağırdı.

Kıbrıs Türk Kızılay’dan yapılan yazılı açıklamada, gezici kan bağışı araçlarının yarın 16.00-22.00 saatleri arasında Gazimağusa MAGEM’de ve 28-29 Haziran’da 16.00-22.00 saatleri arasında ise Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda olacağı belirtildi.

Açıklamada, “Kan bağışında yaz aylarında yaşanan dramatik düşüşler, tedavileri devam eden talasemi ve onkoloji hastaları ile cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalarımız için kan teminini zorlaştırmaktadır. Kan Bankası'ndaki kritik seviyeye düşen kan stoklarını dengelemek için duyarlı vatandaşlarımızın desteğine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Murat Uzun’un “Yaz aylarında kan bağışlarının azalması, acil durumlarda ve ameliyatlarda ihtiyaç duyulan kanın teminini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı ve 18-65 yaş arası tüm bireyleri kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Halkımızın bu zorlu günlerde kan bağışına destek olmasını bekliyoruz.” çağrısına da yer verildi.

-Gezici kan bağış noktaları

Kan stoklarını dengelemek için kan hizmetleri ekibinin yoğun ve özverili bir çalışma yürüterek yurt genelinde gönüllü kan bağışçılarına ulaşmaya çalıştığının kaydedildiği açıklamada, gezici kan bağışı araçlarının yarın 16.00-22.00 saatleri arasında Gazimağusa MAGEM’de ve 28-29 Haziran’da 16.00-22.00 saatleri arasında ise Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda olacağı duyuruldu.

Kan bağışlarının talasemi ve onkoloji hastaları başta olmak üzere, diyaliz tedavisinde, cerrahi müdahalelerde, doğumlarda ve organ nakillerinde hayati önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, “Kan bağışı hakkında bilgi almak için Kan Hizmetleri Hattı 0533 867 24 25’i arayabilir, kan bağış başvuruları için www.kktkizilayi.org web sayfamızı ziyaret edebilir, güncel kan bağış noktalarını öğrenmek için sosyal medya hesaplarımızı (/kktkizilayi) takip edebilirsiniz.” denildi.