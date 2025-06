Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu,son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

Bildiğiniz üzere göreve geldiğimiz 2023-24 Sezonu’nda camiayı toparlayıp basketbolseverleri tekrardan salonlara, sporcuları ise parkelere döndürmek amacı ile önceki yönetim devrinde basketboldan koparılmış hakemlerimizi de ikna ederek kısıtlı bir hakem kadrosu ile tüm kategorilerde 11 Kulüp ve 70 civarı takımın katılımıyla ligleri tamamladık. 2024-25 Sezonuna başlarken basketbolu geliştirmek ve eski ışıltılı günlerine döndürmek için her alanda olduğu gibi boşalan Merkez Hakem Kurulu üyelikleri için de liyakat temelinde en doğru olduğunu düşündüğümüz atamaları yaparak yeni sezonda, hakem havuzunu genişletip camiaya yeni hakemler kazandırmak, maçlarda görev alan hakem sayısını artırıp tecrübe kazanmalarını sağlamak, saha içi maç yönetimleri ve istatistiklerin kalitesini artırmak ve bu amaçla hakemlerimize sürekli eğitim ve geri dönüt desteği sağlanması hedefleri ile büyük bir heyecanla sezona başladık. MHK’nin bu hedeflere ulaşabilmesi adına yurt dışından eğitmen getirilmesi, hakem ücretlerinin iyileştirilmesi, maçlardaki hakem sayılarının artırılması, ödemelerin düzenli olarak yapılması, lojistik konular ve buna benzer diğer taleplerin karşılanması için her türlü imkanı seferber ederek elimizden gelen desteği verirken Kurul’un otoritesine saygımız gereği saha içini ilgilendiren hiçbir konuya müdahalede bulunmadık ve hakem camiası ile tüm ilişkimizi MHK üzerinden ilerletmeye çalıştık. MHK Yönetiminin görevden ayrılış zamanlama ve şekli bizleri derinden üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmış olsa da görevde oldukları sürede basketbolun gelişmesi için verdikleri emeklere Yönetimimiz ve Basketbol Camiası adına teşekkür ederiz. Bizlere göre MHK’nin görevde olduğu sürede yukarıda belirtilen hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiği, Federasyon Yönetimi olarak bizlerin bu konuda onlara ne kadar destek verebildiğimiz ve kulüplerin de saha içi ve dışında basketbolun ilerlemesi için nerelerde doğru nerelerde yalnış yaptığının muhasebesinin yapılacağı nokta yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşecek olan sezonun sonu olmalıydı. Bu bilinç ve sorumlulukla da MHK’nin istifasını bizlere ilettiği 30 Mayıs akşamından bugüne kadar yaşanan sorunlara basketbol ailesi içinde çözüm üretmek adına yapılan tüm ağır suçlamalara rağmen sessiz kaldık ve hakemlerimizin sezonu tamamlayabilmesi için bize ilettikleri sıkıntıları ile ilgili çözüm önerilerimizi yaptık. Federasyon Yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri ısrarla arkasında durduğumuz en temel ilke, Federasyon’un değişik kurullarının kendi görev ve sorumluluk alan alanında tam yetki sahibi olması ve bu çerçevede karar ve uygulamalarına kimsenin müdahale etmemesi olmuştur. Bizler Yönetim olarak ne saha içindeki hakem atamalarına ne de hakemlerin saha içinde aldıkları kararlara bir müdahalede bulunmadığımız gibi Federasyon’un diğer kurullarından olan Disiplin Kurulu ve Ceza Tahkim Kurulu’nun da baskı altında kalmadan kendi tecrübeleri ve ilkeleri doğrultusunda kararlar üretebilmesi için Yönetim olarak her zaman onlara özgürlük tanıdık ve kararlarının arkasında durduk. Aynı şekilde Yönetim Kurulu olarak bizlerin aldığı kararlara da saygı duyulması ve kendi görev ve sorumluluk alanına girmeyen konularda kişi ve kurulların müdahil olmamasına hassasiyet gösterdik. Şüphesiz Yönetim olarak eksik ve hatalı olan icraatlarımız olmuştur fakat 2. Sezonumu sahalarda 21 Kulüp ve 120 civarı takımın mücadele ediyor olması basketbolun bir yılda neredeyse 2 kat büyüdüğü anlamına gelmektedir. Yıllardır bir veya iki takımın ezici üstünlüğünde geçen Büyükler Ligi bu yıl belki de KKTC Basketbol tarihinde ilk kez her takımın, her takımı yenebileceği bir düzeye gelerek çekişmeli ve heyecanlı bir lig haline gelmiştir. Bu hızlı büyüme ve çekişme de doğal olarak berberinde bazı sorunlar getirmiş ve birkaç maçta saha içi olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi bizlerin görevi, bunu ne kadar başarılı yaptığımızın takdiri ise Genel Kurul’daki üye kulüplerin sorumluluğudur. Son olarak her iki MHK açıklamasında da ısrarla dile getirilen 2. Lig maçındaki olay 22 Mayıs 2025 tarihinde Yönetimimize maçın hakemi tarafından yazılan raporla iletilmiştir. Yazılan hakem raporunda maçın bitimine 1 dakika 16 saniye kala iki takım arasında kavga çıktığı ve buna bağlı olarak 4 oyuncu ve 1 antrenörün diskalifiye edildiği belirtilmiştir. Olayı incelemek adına elde ettiğimiz maç yayın görüntüsünde sahada kısa süreli bir arbede yaşandığı fakat olayın diğer sporcu ve antrenörler tarafından yatıştırıldığı ve toplamda 15-20 saniyeyi geçmeyen bir itiş kakış yaşandığı ve sonrasında maçın hakemler tarafından devam ettirildiği gözlemlenmiştir. Maç sonrasında olay tatlıya bağlanmış ve iki kulüp oyuncuları herhangi başka bir taşkınlık yaşanmadan salonu birlikte terk etmiştir. Bu çerçevede olaya karışan ve daha önceden bu şekilde bir olay kaydı olmayan antrenör ve oyuncuların diskalifiye olduklarından dolayı otomatik olarak aldıkları bir maçlık ceza Yönetim Kurulumuz tarafından yeterli görülmüş ve benzer bir olaya karışmaları durumunda Disiplin Kurulu’na sevk edilecekleri kulüplerine bildirilmiştir. Dolayısı ile oyuncuların bir ceza almadığı söylemi doğru değildir. KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri elimizdeki imkanları basketbolun gelişimi için en doğru ve verimli şekilde kullanmaya gayret ederken aldığımız tüm kararlarda Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerimiz doğrultusunda tüm Kulüplere eşit mesafede duran ve şeffaf bir yönetim sergilemek kırmızı çizgimiz olmuştur. Görev süremizin sonuna kadar da aynı ilkelerle gerek şu anda karşı karşıya olduğumuz gerekse de ilerde önümüze çıkacak sorunları en hızlı ve doğru bir şekilde çözerek basketbolun gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. KKTC Basketbol Hakemleri adına imzalanan ama aslında kim tarafından yapıldığı net olarak belli olmayan basın açıklamasının 70 kişilik hakem ailesinden sadece konuyu kişiselleştirmiş olan birkaç kişinin görüşleri olduğuna inandığımızdan dolayı göreve gelecek yeni MHK tüm hakemlerimize tek tek ulaşarak liglerin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapacak ve belli kişilerin ısrarla basketbolu sabote etme girişimleri bir kez daha önlenecektir.açıklamasını sonlandırdı.