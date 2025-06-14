Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda tek aday olarak seçime giren Hasan Sertoğlu yeniden federasyon başkanı seçildi.

Sertoğlu: "Yeni sezondan itibaren ara lig için düşmeler ve çıkmalar başlayacak"

Gerçekleşen açılışın ardından divan oluşurken, Divan Başkanlığı’na Arslan Bıçaklı, Divan Sekreterliği’ne ise Bayar Piskobulu ile Sinem Baştaş getirildi. Divanın oluşmasının ardından Başkan Hasan Sertoğlu konuşma gerçekleştirdi. Yeni sezon planlaması ile ilgili bilgi veren Sertoğlu, “Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Yeni sezondan itibaren ara lig için hazırlıklara başlıyoruz. 2025-26 sezonunda Süper Lig’den ve 1.Lig’den 4’er takım bir alt lige düşecek. 1.Lig’den ise Süper Lig’e 3 takım yükselecek.”dedi.

"BTM'de üst yaş sınırı gelecek"

Başkan Sertoğlu genç futbolculara daha fazla süre veren takımların bir ödüllendirme sistemine dahil olacağını kaydederken, “Genç oyuncuların daha fazla süre alması için yenilikler yapacağız. BTM’de de yaş kriterleri gelecek. 29 yaş üstünde takımlar kadroda en fazla 5 futbolcu bulunduracak. Çünkü BTM amacından sapmıştır.”dedi.

"Play-Off'a sıcak bakıyorum"

Süper Lig’de Play-Off sistemine sıcak baktığının altını çizen Sertoğlu, “Lige heyecan gelmesi açısından bence önemli. Bu sezon için değil ama bundan sonraki sezon için hayata geçebilir. Tabi burada kulüplerin ne istediği de önemli.”diye konuştu. Kulüplerin ayakta kalması için var güçleri ile çalıştıklarını kaydeden KTFF Başkanı, “Her zaman söylerim, kulüpler olmazsa gençlik olmaz. Bu kulüpler ayakta durmalı ki ülke gençliği ayakta dursun. Bu ülkedeki gençleri biraraya toplayan en büyük sivil toplum örgütü futboldur.”diye konuştu.

"Dijital dönüşüm başlıyor"

Dijital olarak da yenilikler için sürecin tamamlandığını kaydeden Sertoğlu, “Web sitemizi yeniledik yeni sezonda daha çağdaş ve kullanılabilir, keyifle bilgilere ulaşabileceğiniz bir web sitemiz olacak. Ayrıca bununla beraber online işlemlerin yapılabilmesi altyapımızı hazırladık. 2026-2027 sezonu itibariyle tüm takımlar oturdukları yerden işlemlerini gerçekleştirebilecek.”ifadelerini kullandı. Mobil uygulamada da yenilikler yapacaklarını kaydeden Sertoğlu, “Adada en çok ziyaret edilen mobil uygulama ve web sitelerinden biri de KTFF’dir.”diye konuştu.

Konuşmanın ardından divan başkanı Bıçaklı faaliyet raporu ve mali raporu genel kurulun onayına sundu. Her iki rapor da oybirliği ile onaylandı. Ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan tek isim Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt oldu. Bozkurt konuşmasında sporda şiddet yasası ve futbol çalıştayı üzerinde çalışılmasını temenni ettiklerini kaydetti. Bozkurt’tan sonra yeniden söz alan Sertoğlu bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Divan Başkanı Arslan Bıçaklı genel kurulu kapattı.