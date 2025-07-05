Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa’da KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut başkan Necati Özsoy’un tek aday olarak katıldığı genel kurulda, üyelerin oybirliğiyle güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda divan başkanlığına Hasan Hastürer, sekreterliklere ise Songuç Kürşad ve Ertan Birinci seçildi.

Genel kurulda konuşan Başkan Özsoy, yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirterek, önümüzdeki süreçte de üyelerin desteğiyle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasının ardından Özsoy, yeni yönetim kurulu üyelerini açıkladı.

Yeni Yönetimde yer alacak isimler şu şekilde;

Başkan: Necati Özsoy

Üyeler: Hasan Küçük, Serkan Soyalan, Hüseyin Köprülü, Nazım Burgul, Necati Külahlılar, Ahmet Özsoy, Hüseyin Evliya, Ahmet Özyaşar, Ali Yöney, Uğur Kaptanoğlu

KTFF İLE YAŞANAN SÜREÇ DE GÜNDEME GELDİ

Dilek ve temenniler bölümünde, KTSYD ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında yaşanan kriz de ele alındı. Özsoy, 1983’ten beri düzenlenen KTSYD Kupası’nın KTFF tarafından iptal edildiğini, bu kararı kamuoyuna yapılan açıklamayla öğrendiklerini söyledi. Ayrıca, spor yazarlarının akreditasyon işlemlerinin de artık KTFF tarafından yapılacağının duyurulduğunu belirtti.

KTSYD Başkanı Özsoy, yaşanan sıkıntılara rağmen KTFF ile görüşmeye açık olduklarını vurguladı. Genel kurulda üyelerin de katılımıyla, eski başkanların da yer alacağı bir komite kurulması ve KTFF ile diyalog sürecinin başlatılması yönünde karar alındı.