KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ile Türkiye İş Bankası arasında ana sponsorluk iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan imza töreninde protokole, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin imza koydu.

-Erhürman

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın gittikçe gelişen ve Kıbrıs Türk halkının göğsünü kabartan bir noktaya ulaştığını belirterek, orkestranın, kurumlarla gurur duyulmasında öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Erhürman, orkestranın hem yurt içinde hem yurt dışında gururlandıran performanslara imza attığını kaydetti.

Ülkenin en köklü kurumlarından biri olan Türkiye İş Bankası’nın, başarılı performanslara bugüne kadar duyarsız kalmadığını, bugün de daha büyük destekle ana sponsor konumunda orkestranın faaliyetlerine önemli katkı koyduğunu belirterek, teşekkür eden Erhürman, “İki kurumun iş birliği Cumhurbaşkanlığı olarak bizi mutlu ediyor. İş birliğinin aynı şekilde devam edeceğine yönelik inancım tamdır.” dedi.

-Akşahin

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin de, 2026 yılında KKTC CSO etkinliklerinde ana sponsor olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, KKTC CSO’nun, ülkenin kültür-sanat alanında en önemli ve başarılı kurumlarından olduğunu belirtti.

Türkiye İş Bankası olarak sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da topluma katkı yapan her türlü organizasyonun içinde olmaya devam edeceğini söyleyen Akşahin, iş birliğinin gerçekleştirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve kurum yöneticileri olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür etti.