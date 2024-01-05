Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sanatseverlerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, 11 Ocak Perşembe 20.00’de Lefkoşa YDÜ AKKM’de ve 12 Ocak Cuma saat 20.00’de Gazimağusa RRD KKS’da Ocak ayı konserleri kapsamında sanatseverlerle buluşacağı kaydedildi.

Şef Murat Menket yönetiminde ve korno sanatçısı Volkan Kartal'ın solist olarak katılacağı konserler, ücretsiz ve halka açık olacak.

Açıklamada, konserlere katılmak isteyen sanatseverlerin mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekleri kaydedildi.