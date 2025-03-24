KKTC Fenerbahçeliler Derneği 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Lapta Huzurevi’nde yaşlıları ziyaret ederek, canlı müzik dinletisi gerçekleştirdi.
Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan açıklamada, Altekin Erginel ve Dernek yöneticisi Hasan Alpözgen’in ziyarette canlı müzik dinletisi gerçekleştirdikleri ifade edildi.
“Bu özel haftada büyüklerimizle zaman geçirerek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık.” denilen açıklamada, Fenerbahçeliler Derneği olarak bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edileceği belirtildi.