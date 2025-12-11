Lefkoşa’da gerçekleşen şampiyona, üç gün süren mücadelelerin ardından coşkulu bir ödül töreniyle sona erdi.KKTC Satranç Federasyonu, 30 Kasım – 5-6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen 2026 Türkiye İş Bankası KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasını Federasyon Başkanı Dr. Mert Taşkın gerçekleştirdi. Etkinliğin ana sponsoru Türkiye İş Bankası’nı, KKTC Genel Müdür Yardımcısı Kaan Künyeli törende temsil ederek organizasyona destek sundu.

7–18 yaş gruplarında mücadele eden genç satranççılar, sporun gerektirdiği sabrı, disiplini ve stratejik düşünme becerisini sahneleyerek centilmence yarıştı. Bu yıl ilk kez 2019 doğumlu küçük sporcuların da yer aldığı şampiyonada minik sporcuların sergilediği performans seyircilerden büyük ilgi gördü.

Federasyonun 40. kuruluş yılı kapsamında, satrancın ülkemizde gelişimine uzun yıllar katkı sağlayan eski başkanlar Yusuf Şentuğ, Hasan Samani, Bahadır Volkan, Mehmet Akanyeti, Yener Ersoy, Mehmet Özer Özerkman, Halil Göymen, Halil Şentuğ ve merhum Ergün Solel, törenle plaket ve anı pulları ile onurlandırıldı.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular açıklanarak, Kuzey Kıbrıs Satranç Milli Takımı’na seçilmeye hak kazanan isimler ilan edildi.

KKTC Satranç Federasyonu, organizasyonun sağladığı yüksek katılım ve güçlü rekabet ortamının, satranç sporunun ülkemizdeki gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek genç sporculara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.