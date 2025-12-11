Kıbrıs Genç TV’de Elif Evrensel’in sunduğu Diğerleri programı bu hafta, yabancı uyruklu işçilerin kötü muamele, hak gasbı ve hukuka erişimde yaşadığı yapısal engelleri mercek altına aldı. Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, sistematik sorunlara karşı işçilerin kullanabileceği mekanizmaları detaylandırdı ve örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

Kötü Muameleye Karşı Haklar: “Şikâyet Mekanizmaları İşletilmeli”

Rahvancıoğlu, çalışma izni bulunan işçilerin kötü muameleye maruz kalmaları durumunda başvuru yapmaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı:

“Çalışma izniniz varsa ve hakkınızı alamıyorsanız şikâyet etmekten korkmayın. Sizi koruyan yasalar var.”

Çalışma Dairesi’ne hem isim verilerek hem de isimsiz başvuru yapılabileceği hatırlatıldı.

Maaşını alamayan, kesinti yapılan veya baskıya maruz kalan işçilerin yasal şikâyet hakkı bulunduğuna dikkat çekildi.

Rahvancıoğlu ayrıca, KKTC’de hâlâ bir mobbing yasasının bulunmamasının büyük bir boşluk yarattığını ve patronların bu eksikliği bir baskı aracı olarak kullanabildiğini söyledi.

Avukat Ücretleri ve Hukuka Erişim: “İşçi Tek Başına Bu Yükü Taşıyamaz”

Programda hukuki sürecin mali boyutu da ele alındı.

Avukat tutmanın yüksek maliyetleri nedeniyle yabancı işçilerin bireysel olarak hak aramasının çoğu zaman mümkün olmadığı belirtildi:

“Her durum kendi içinde değerlendirilir ama hukuki yol pahalıdır. İşçi örgütsüzse savunmasızdır.”

Rahvancıoğlu, gerçek anlamda etkili bir hukuki mücadelenin ancak sendikaların avukat desteğiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Sendikaların Rolü: “Vatandaş Olsun Olmasın, Her İşçinin Sorunu Sendikanın Sorusudur”

Sendikal örgütlenmenin zorunluluk olduğunun altı çizildi.

“Sendikaya üye olunabilir, hatta yeni sendikalar kurulabilir; vatandaşlık engeli yoktur.”

Ancak sendikaların daralmış yapısı nedeniyle, üye olmayan işçilerin çoğu zaman göz ardı edildiği ifade edildi.

Rahvancıoğlu bu yaklaşımı eleştirerek şu çağrıyı yaptı:

“Vatandaş olsun olmasın, üye olsun olmasın her işçinin derdi sendikanın derdidir. İşçiyi kurtaracak olan biz değiliz; işçi örgütlenirse güçlenir.”

Programda işçilerin sendikaların kapısını zorlaması gerektiği, talepler arttıkça sendikaların sorumluluk almak zorunda kalacağı vurgulandı.