Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Sağlık Hizmet Desteği Protokolü Resmi Gazete’de yayımlandı. Protokol, Girne’de bulunan 24 Aralık 1963 Asker Hastanesi’nde KKTC sosyal sigorta sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına yönelik ayaktan muayene ve tedavi hizmetlerinin usul ve esaslarını düzenliyor.

Düzenlemeye göre hastanede muayene, teşhis, tedavi, tahlil, radyolojik görüntüleme ve rutin kontrol hizmetleri verilecek. Acil müdahale gerektiren hastalar ise sosyal güvencelerine bakılmaksızın kabul edilecek ve gerekli görülmesi halinde KKTC’deki uygun sağlık kuruluşlarına sevk edilecek.

Protokol kapsamında sağlık hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal sağlık ve mali mevzuatına uygun şekilde yürütülecek. Ayaktan muayene ve tedaviler randevu sistemiyle gerçekleştirilecek, hastaların sağlık sigortası hak sahipliklerinin doğrulanması için gerekli sistem KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak.

Öte yandan protokolde hasta mahremiyetinin korunması, sağlık kayıtlarının arşivlenmesi ve taraflar arasında bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanmasına ilişkin hükümler de yer aldı. Sağlık hizmetlerinin bedelinin ise Türkiye tarafından karşılanacağı belirtildi.

Protokol, tarafların gerekli iç yasal süreçleri tamamladıklarını diplomatik kanallarla bildirmelerinin ardından yürürlüğe girecek ve ilk etapta beş yıl süreyle geçerli olacak.