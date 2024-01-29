KKTC’den bazı siyasi partilerin gençlik örgütleri ile Güney Kıbrıs’tan ana muhalefet partisinin gençlik örgütü, ortak bir etkinlikte, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çağrısında bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü’nden verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü ve Sol Hareket, Güney Kıbrıs’ın ana muhalefeti Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL'in gençlik örgütü), EDON’un dört yıl aranın ardından düzenlediği Trodos pikniğine katıldı.

Açıklamada, dün Ledra Palace Sınır Kapısı’nda toplanan katılımcılar, Trodos’a Güney Kıbrıs’ta bekleyen otobüslerle gitti. Katılımcılar önce Trodos’taki İngiliz Üssüne ait bölgede “emperyalizme karşı” yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından Platania Piknik Alanı’na gidildi.

Etkinliğe AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou katılıp konuşma yaptı.

Ortak hazırlanan açıklamanın Rumca versiyonunu EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas, Türkçe versiyonunu ise CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit okudu.

Parti’den verilen bilgiye göre, ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözüm çağrısında bulunuldu; müzakerelerin, sonuç odaklı olması ve aciliyet duygusuyla yürütülmesi gerektiği, statükonun kabul edilebilir ve sürdürülebilir olmadığı belirtildi. “Bu nedenle, Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha acildir” denildi.

-Mevlit

Etkinlik sonrasında CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit yaptığı açıklamada, yeniden yakınlaşmanın ve çözümün öncelikle gençlerin daha fazla yan yana gelmelerinden geçtiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü yönünde yeni bir fırsat penceresi açılmakta olduğunu düşündüklerini belirten Mevlit, “2024 yılı bu açıdan önemli bir yıl olacak” dedi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya gelmesiyle birtakım hareketlililiğin yaşanmasını beklediklerini kaydeden Mevlit, bu fırsat penceresinin açılmaya başladığı günlerde CTP Gençlik Örgütü olarak sürece kararlılıkla ve cesaretle sahip çıkacaklarını belirtti.