Harley Owners Group (HOG) Ankara ve HOG Adana üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından adadan uğurlandı.

KKTC’de bulundukları süre boyunca çeşitli sürüş etkinlikleri ve dostluk buluşmalarına katılan motosiklet tutkunları için dün akşam özel bir gala yemeği de düzenlendi.

Geceye HOG North Cyprus Free Chapter üyeleri ile çok sayıda motosiklet sever katıldı.

Samimi atmosferde gerçekleşen gala gecesinde dostluk, kardeşlik ve motosiklet kültürünün birleştirici ruhu ön plana çıktı.

Türkiye’den gelen konuklara KKTC’de gösterilen misafirperverlik dikkat çekerken, gecede karşılıklı hediye takdimleri ve anı fotoğrafları da yer aldı.

Ankara HOG Başkanı Tansu Yıldırım ile Adana HOG Free Chapter Başkanı Gülşah Süslü, kusursuz organizasyon ve evsahipliği için HOG Cyprus Free Chapter ile her gittikleri bölgede kendilerine kucak açan, sevgi gösterisinde bulunan insanlarla teşekkür etti.

HOG Cyprus Free Chapter Başkanı Salih Günhan da, KKTC’ye ilk kez böylesine geniş katılımlı bir ziyaretin gerçekleştiğine işaret ederek, buna birlikte imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı

Motosikletin sadece bir tutku değil, aynı zamanda insanlar arasında güçlü bağlar kuran bir yaşam kültürü olduğunu beliren Günhan, Türkiye’den gelen misafirleri ağırlamanın tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, kurulan dostluk bağının süreceğini kaydetti.

Bugün ise HOG Ankara ve HOG Adana ekipleri, Kıbrıs’tan güzel anılar ve yeni dostluklarla ayrıldı.

Uğurlama sırasında duygusal anlar yaşanırken, ilerleyen dönemde yeniden ortak sürüş organizasyonlarında buluşma temennileri dile getirildi.