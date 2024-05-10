KKTC'de bugün ve dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir yaya yaralandı, alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen bir sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kazalardan biri, bu sabah saat 08.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Ana yolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında meydana geldi.

Mustafa Çaluda (E-28), yönetimindeki SU 909 plakalı araç ile seyrettiği sırada Gönyeli’deki Skylap Apartmanları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sultan Erten’e (K-27)’e çarptı.

Kazada yaralan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

-Gazimağusa'da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan, dün gece saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde alkollü sürücünün sebebiyet verdiği bir kaza meydana geldi.

İbrahim Diran (E-30) 173 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LG 584 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada DAÜ çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarptı.

Savrulup yoluna devam eden araç, kaldırım üzerindeki altı adet beton trafik konisine de çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanma suçundan araç sürücüsü tutuklandı.