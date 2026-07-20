20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde düzenlenecek törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Gün boyunca farklı ilçelerde gerçekleştirilecek resmi programlarda şehitler anılacak, geçit törenleri düzenlenecek, SoloTürk gösterisi yapılacak ve akşam resepsiyonla kutlamalar tamamlanacak.

Kutlamalar sabah saatlerinde Lefkoşa Şehitler Anıtı ile Yavuz Çıkarma Plajı'nda gerçekleştirilecek anma törenleriyle başlayacak. Aynı saatlerde Güzelyurt, İskele, Girne, Gazimağusa ve Lefke'de de Atatürk anıtları ve şehitliklerde resmi törenler düzenlenecek.

Günün önemli programlarından biri de Gazimağusa'da gerçekleştirilecek açılış töreni olacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle tamamlanan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Genel Müdürlüğü binası saat 15.00'te hizmete açılacak.

Kutlamalar kapsamında saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlenecek. Saat 18.00'de ise Girne semalarında SoloTürk gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı saatlerde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni yapılacak.

20 Temmuz programı, akşam saat 20.30'da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde ev sahipliği yapacağı resepsiyonla devam edecek.

Öte yandan kutlamalar kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG I. İnönü Denizaltısı, TCG Zıpkın Hücumbotu ve TCG Gökova Fırkateyni de KKTC'de liman ziyareti gerçekleştirecek. Girne Turizm Limanı'nda konuşlanacak gemiler belirlenen saatlerde halkın ziyaretine açılırken, TCG Gökova Fırkateyni'ne ulaşım ise Girne Antik Limanı'ndan deniz araçlarıyla sağlanacak. Böylece vatandaşlar, 20 Temmuz etkinlikleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin unsurlarını yakından görme fırsatı bulacak.