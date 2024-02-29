Ülke genelinde dün meydana gelen 3 trafik kazasında, 2’si motosiklet sürücüsü 4 kişi yaralandı. Kazalardan 2’si alkol tesiri altında trafiğe çıkılması nedeniyle meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında eski Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Arman Bayat Maku (E-22) yaralandı. Kaza, Rasime Kıraner’in (K-50) NL 307 plakalı salon araçla seyrettiği sırada eski Lefke Anayolu kavşağında, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması ve anayol üzerinde seyreden 07 BKZ 935 plakalı motosiklet sürücüsü Maku’nun önünü tıkamasıyla oldu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Maku, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

- Lefkoşa-Girne Anayolu’nda alkollü sürücü kaza yaptı..sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün saat 23.00 sıralarında alkollü sürücünün yoldan çıkması ve toprak sete çarpmasıyla meydana gelen kazada ise araç sürücüsü Sinan Memiş (E-51) ve araçtaki yolcu Hasan İkiz (E-75) yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Anayol’un 10-11’inci kilometreleri arasında meydana gelen kaza, 92 miligram alkol tesiri altında olan Memiş’in JZ 161 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve tarla içerisindeki toprak sete çarpıp durmasıyla oldu.

Kazada yaralanan şahıslar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis, her 3 kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 sürücü tutuklu, 35 araç trafikten men

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde, toplam 495 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 35 araç trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, toplam 2,117 araç sürücüsü kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen trafik suçları şu şekilde:

“311 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 39 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 sigortasız araç kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak ve 55 diğer trafik suçları”