KKTC’de geçen hafta 11 yangın, 19 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan rapora göre, 11 yangın sonucunda 1 milyon 564 bin TL'lik hasar oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tesisatına yüklenme, mangal bacası içerisinde bulunan kalıntıların ısınıp alevlenmesi, şömineden atılan kıvılcımların halıyı tutuşturması, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlar üzerine temas edip alevlenmesi” olarak açıklandı.

Meydana gelen 19 özel servis olayı ise şöyle sıralandı: “asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde, kompozit kaplama içerisinde, evin çatısında ve yağmur suyu tahliye boruları içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, foseptik kuyusuna düşen şahsın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”