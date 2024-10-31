KKTC’nin ilk özel yayın kuruluşu olan First FM, 28. Yaşını kutluyor.

First fm’inde bağlı olduğu Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, gün nedeniyle mesaj yayınladı.

Birinci, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün Kıbrıs Türk halkı için gerçekten çok önemli bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel yayın kuruluşu ilk özel radyosu First FM‘i hayata geçirmemizin üzerinden tam 28 yıl geçti ve tam 28 yıldır bu radyo hiç susmadı.

First Fm bir milattır. Enformasyon izolasyonunun kırıldığı önemli bir devrimin de adıdır.

Bugün 28 yıldır olduğu gibi 90.0 frekansında aralıksız olarak yayınlarına devam edin First FM’de bir çok genç yetişmiş ve bugün bu meslekte önemli mevkilerde yer almıştır.

Bağımsız gökkuşağı gibi tüm renkleri temsil eden herkese söz hakkı veren ve yediden yetmişe halkımıza radyo yayıncılığının en iyisini sunmaya çalışan First FM ailesi olarak, bizleri destekleyen değerli dinleyicilerimize yürekten teşekkür ederiz.

Ayrıca gelmiş geçmiş tüm çalışanlarımıza en içten sevgilerimi teşekkürlerimi sunuyorum.Vefat edenleri rahmetle, saygıyla anıyorum.

KKTC’nin ilk özel radyosu First Fm, ilk günkü heyecanı ve ilkeleri ile kararlılığıyla Birinci Medya Kurumu’nun ilk yayın kuruluşu olarak da sesini duyurmaya devam edecektir.

Bu vesileyle bir kez daha 1 Kasım Cuma akşamı Girne Uptown Büyük Anadolu Hotel de yapacağımız resepsiyona, bu büyük buluşma ve kutlamamıza tüm halkımızı davet ediyorum…

28 yıldır özel yayıncılığın başlatanı sürdüreni ve demokrasiye katkısını aralıksız koyanı olarak bu gururu hep birlikte paylaşmak istiyoruz ..

Çünkü bu gurur gerçekten hepimizindir”