KKTC’de 8-14 Eylül tarihleri arasında 14 yangın ve 29 hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen zarar yaklaşık 1 milyon 412 bin TL olarak belirtildi.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında; kısa devre, aşırı ısınma, yakıt sızıntısı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ile araç motor bölümlerinden sızan yakıtın sıcak aksamlarla temas ederek alevlenmesi yer aldı.

Hususi servis olayları kapsamında; yangına karşı önleyici tedbirlerin alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araç motor bölümlerinde ve araç içinde sıkışan kedilerin çıkarılması, su kuyusuna düşen oğlağın kurtarılması, demir korkuluklara sıkışan ve havuza düşen köpeklerin çıkarılması, yol güvenliğinin sağlanması ile hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amacıyla hastaneye sevki gibi müdahaleler gerçekleştirildi.