Yalova'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Dairesi Müdürlüğünün sponsorluğunda kağıt sanatçılarının eserlerinden oluşan "Biz Doğayız" başlıklı sergi açıldı.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneğince Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, KKTC'den 21 sanatçının 63 eseri yer alıyor.

Dernek Başkanı İsmet Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, serginin 12 Kasım'a kadar açık olacağını bildirdi.

Bu müzede sergi açmayı çok arzuladıklarını belirten Tatar, "Daha önce bu müze açıldığında da daimi olarak sergilenmesi için verdiğimiz eserlerimiz var. Doğayı korumak, kağıt sanatçısının zaten doğasında var. Hepimiz doğanın bekçileriyiz. Har vurup harman savurduğumuz dünyamızın ne kadar değerli olduğu mesajını eserlerimizle gençlere vermek istiyoruz. Bunun için de geri dönüşüm malzemelerle ürettiğimiz eserleri sergiliyoruz." diye konuştu.

Tatar, her sanatçının üçer eserle katıldığı sergi projesine destek veren KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Yalova Belediyesi ve İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi yetkililerine teşekkür etti.

Açılışa, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Tutuğ, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sanatseverler katıldı.